Conservanti alimentari e cancro | quali sono quelli più a rischio

Uno studio francese ha analizzato i dati di oltre 105mila persone e ha scoperto che alcuni conservanti alimentari sono collegati a un aumento del rischio di tumori al seno, prostata e colon. La ricerca indica che certi additivi presenti nei cibi confezionati potrebbero contribuire allo sviluppo di alcune forme di cancro. I ricercatori invitano a fare attenzione alle etichette e a limitare il consumo di alimenti con conservanti considerati più a rischio.

Sorbato di potassio nei formaggi e nei prodotti da forno, solfiti nel vino e nella frutta secca, nitrito di sodio nei salumi, nitrato di potassio nelle carni lavorate. Sono alcuni dei conservanti che troviamo ogni giorno sugli scaffali dei supermercati, aggiunti per prolungare la durata degli alimenti confezionati. Ora però uno studio francese pubblicato su The BMJ - che ha seguito per oltre sette anni 105mila adulti - ha trovato un'associazione tra il consumo di alcuni di questi additivi e un rischio lievemente più alto di cancro. I ricercatori hanno esaminato 17 conservanti diversi, da quelli che bloccano la crescita dei microbi a quelli che rallentano l'ossidazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conservanti alimentari e cancro: quali sono quelli più a rischio Approfondimenti su Conservanti Alimentari Così i conservanti alimentari aumentano il rischio di cancro e diabete – La ricerca Due studi francesi evidenziano come alcuni conservanti alimentari, come solfiti, nitrati e sorbati, possano aumentare il rischio di sviluppare diabete e tumori. Conservanti alimentari e salute: due grandi studi collegano il consumo a cancro e diabete di tipo 2 Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Lo que la industria oculta Ultime notizie su Conservanti Alimentari Argomenti discussi: Gli additivi più associati al cancro: cosa dice lo studio; Alcuni conservanti alimentari associati al rischio di cancro; Additivi negli alimenti e rischi per la salute; Prosciutto cotto, salumi e cancro: come ridurre il rischio?. Alcuni conservanti alimentari associati al rischio di cancroUn’analisi su oltre 105.000 adulti valuta il legame tra additivi alimentari e incidenza oncologica dopo più di dieci anni di follow-up. msn.com Attenzione a questi 17 conservanti alimentari: potrebbero aumentare il rischio cancro e diabete di tipo 2Negli ultimi anni l’attenzione verso gli alimenti ultra-processati è cresciuta, e ora due nuovi studi scientifici aggiungono un tassello importante al dibattito. Secondo quanto pubblicato sulle ... greenme.it Specialità Alimentari Santinello srl. . Un piatto semplice, nutriente e veloce da preparare per una cena tra amici e parenti Roast beef, rucola e scaglie di grana. Il nostro roast beef all'inglese è preparato con sale, aromi naturali, spezie ed è senza conservanti. facebook

