Conflitti domestici degenerano in alterchi notturni residenti chiedono intervento delle forze dell’ordine

Notte di tensione a Ferrara, dove una donna ha chiamato le forze dell’ordine per i continui litigi con i vicini di casa. La madre di due bambini ha raccontato di aver subito per mesi comportamenti sempre più aggressivi, che ieri sera sono degenerati in uno scontro più acceso del solito. La situazione resta sotto osservazione, mentre le forze dell’ordine cercano di riportare la calma.

Una donna di Ferrara, madre di due minori, ha reso nota la sua situazione di estremo disagio dopo aver subito per mesi un'escalation di comportamenti aggressivi da parte dei vicini di piano. I fatti risalgono a poco più di un anno fa, quando la famiglia si è trasferita in un condominio di una frazione della città. Da quel momento, ogni rumore all'interno dell'appartamento è stato interpretato come un provocazione. La donna ha sporto diverse denunce ai carabinieri, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per reati di minacce, stalking e molestie. Le accuse riguardano un nucleo familiare residente al piano inferiore, che avrebbe iniziato a reagire con violenza verbale a ogni movimento, anche banale, proveniente dall'abitazione sopra.

