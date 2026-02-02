Confindustria Slovenia ha un nuovo direttore. Si tratta di Emanuele Cristelli, un giovane che arriva dalla politica, dove ha lavorato con Italia Viva e il Partito Liberaldemocratico di Trieste. Cristelli prende in mano una posizione importante, portando con sé esperienza e un profilo fresco. La sua nomina segna un cambiamento per l’associazione imprenditoriale, pronta a confrontarsi con le sfide del mercato internazionale.

La nomina, formalizzata lo scorso 30 gennaio, è stata decisa dall’assemblea dei soci al termine di un percorso avviato cinque mesi fa. "Le relazioni transfrontaliere tra i due paesi sono una leva strategica fondamentale" Emanuele Cristelli, già esponente di Italia Viva e del Partito Liberaldemocratico di Trieste, è il nuovo direttore di Confindustria Slovenia. La nomina, formalizzata lo scorso 30 gennaio, è stata decisa dall’assemblea dei soci al termine di un percorso avviato cinque mesi fa. Nato come una consulenza dell'associazione, il rapporto viene formalizzato e, come riportato nella nota stampa, “segna oggi l’inizio di una nuova fase di sviluppo e consolidamento delle sue attività”.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Emanuele Cristelli

La perdita di fiducia nella politica come strumento di mediazione e decisione è al centro di questa analisi di Emanuele Cristelli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Emanuele Cristelli

Argomenti discussi: Confindustria Slovenia ha un nuovo direttore: è il giovane Emanuele Cristelli; Un calabrese alla guida di Confindustria Slovenia: per Emanuele Cristelli visione internazionale al servizio del territorio · LaC News24; Tempi lunghi per il raddoppio della centrale di Krško.

Confindustria Slovenia ha un nuovo direttore: è il giovane Emanuele CristelliLa nomina, formalizzata lo scorso 30 gennaio, è stata decisa dall’assemblea dei soci al termine di un percorso avviato cinque mesi fa. Le relazioni transfrontaliere tra i due paesi sono una leva stra ... triesteprima.it

Emanuele Cristelli è il nuovo direttore di Confindustria SloveniaÈ ufficiale: Emanuele Cristelli è il nuovo Direttore Generale di Confindustria Slovenia. La nomina è stata formalizzata sabato scorso 30 gennaio, in occasione dell’Assemblea dei Soci di Confindustria ... triestecafe.it

Il 30enne di origini cosentine oggi a Trieste ha seguito il rilancio dell’associazione e l’organizzazione di eventi internazionali a Lubiana. Ora il nuovo incarico per rafforzare i rapporti tra Italia e Slovenia - facebook.com facebook