Confindustria chiede una scuola più collegata col settore industriale rafforzamento ITS percorsi STEM e formazione in azienda

Confindustria spinge per una scuola più vicina al mondo del lavoro. La confederazione chiede di rafforzare gli ITS, puntare sui percorsi STEM e aumentare la formazione in azienda. Nel Libro Bianco

Il Libro Bianco “Made in Italy 2030” traccia la strategia per colmare il mismatch lavorativo: potenziamento degli ITS con borse di studio, focus su materie STEM, apprendistato duale e Corporate Academy. Si punta a unire scuola e impresa, superando i pregiudizi sull’istruzione tecnica per salvare la manifattura. L’industria italiana lancia l’allarme e indica la soluzione: senza un sistema scolastico rinnovato, la manifattura rischia di fermarsi. Il messaggio arriva forte e chiaro dalle pagine del Libro Bianco “Made in Italy 2030“, il documento strategico presentato dal Ministero delle Imprese. Il testo analizza lo stato di salute del sistema produttivo e individua nell’istruzione la leva indispensabile per garantire il futuro economico del Paese.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Fabriano Dalla scuola all’impresa: il progetto di Confindustria e IIS Merloni-MilianiFabriano – Dall’impiego del sughero in architettura per il benessere delle persone all’utilizzo dell’intelligenza artificiale a supporto delle decisioni aziendali, fino alla realizzazione di impianti ... qdmnotizie.it

Confindustria Belluno attiva corsi di Ai nelle scuolePartirà domani in un istituto tecnico ed un liceo bellunesi un percorso formativo dal titolo Ai generativa per studenti e studentesse delle Scuole superiori della provincia di Belluno, promosso da ... ansa.it

L'isola fa quotidianamente i conti con le infrastrutture insufficienti nei trasporti locali. È quanto emerge da un rapporto di Confindustria che chiede un cambio di passo. - facebook.com facebook