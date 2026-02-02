Confesercenti Avellino ha deciso di aprire lo sportello di ascolto a tutti i cittadini, non solo a commercianti e imprenditori. L’obiettivo è offrire un punto di supporto e ascolto più ampio per affrontare le difficoltà del momento. La misura punta a coinvolgere più persone e a favorire un dialogo diretto con la comunità locale.

Confesercenti Avellino amplia l’iniziativa dello sportello di ascolto, inizialmente dedicato a commercianti e imprenditori locali, aprendolo ora all’intera cittadinanza. L’obiettivo dichiarato è raccogliere idee e proposte in vista della stesura di un progetto di riqualificazione e sviluppo per il capoluogo irpino. Il bilancio dei primi quindici giorni di attività evidenzia una partecipazione significativa: numerosi contatti e segnalazioni sono stati raccolti presso i punti di ascolto. "Un dato che conferma l’esigenza di partecipazione e confronto degli operatori economici e in generale della comunità locale", afferma Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Confesercenti Avellino

Confesercenti Avellino ha avviato uno sportello di ascolto rivolto a negozianti e imprenditori locali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Confesercenti Avellino

Argomenti discussi: Confesercenti Avellino: sportello d’ascolto esteso alla cittadinanza per il progetto di rilancio; Confesercenti, Marinelli: estendere sportello d’ascolto a tutti i cittadini.

Confesercenti, Marinelli: estendere sportello d’ascolto a tutti i cittadiniLa costruzione del progetto per Avellino ... msn.com

Avellino, ristoratore picchiato e risse in città: la condanna di ConfesercentiViolenza e risse ad Avellino alla vigilia di Natale, la Confesercenti provinciale condanna gli episodi ed esprime solidarietà al titolare del bar-ristorante Lievitum ferito al volto. Sono stati ... ilmattino.it

IrpiniaTv. . La Confesercenti provinciale di Avellino apre uno sportello di ascolto dedicato ai titolari di negozi e agli imprenditori del territorio, per il rilancio del commercio e del terziario in città, offrendo informazioni e orientamento per la gestione delle attività. - facebook.com facebook