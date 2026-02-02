Confesercenti Avellino | sportello d’ascolto esteso alla cittadinanza per il progetto di rilancio

Confesercenti Avellino ha deciso di aprire lo sportello di ascolto a tutti i cittadini, non solo a commercianti e imprenditori. L’obiettivo è offrire un punto di supporto e ascolto più ampio per affrontare le difficoltà del momento. La misura punta a coinvolgere più persone e a favorire un dialogo diretto con la comunità locale.

Confesercenti Avellino amplia l’iniziativa dello sportello di ascolto, inizialmente dedicato a commercianti e imprenditori locali, aprendolo ora all’intera cittadinanza. L’obiettivo dichiarato è raccogliere idee e proposte in vista della stesura di un progetto di riqualificazione e sviluppo per il capoluogo irpino. Il bilancio dei primi quindici giorni di attività evidenzia una partecipazione significativa: numerosi contatti e segnalazioni sono stati raccolti presso i punti di ascolto. "Un dato che conferma l’esigenza di partecipazione e confronto degli operatori economici e in generale della comunità locale", afferma Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

