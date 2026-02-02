Confermata solo la distorsione del ginocchio per Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli, ha evitato il peggio dopo l’infortunio. Gli esami hanno confermato solo una distorsione al ginocchio, niente rotture o danni più seri. Per ora, il giocatore salta le prossime partite, ma non ci sono preoccupazioni più grandi. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni.

Per Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, confermata solo la distorsione del ginocchio alla visita di oggi a Villa Stuart a Roma. "Terminate le visite mediche di Alisson, uscito in compagnia dei suoi agenti. Risiederà al Parker's, dove arrivano i giocatori appena acquistati. Per Di Lorenzo consulto con il prof. Mariani che ha confermato la distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro, tempi di recupero circa un mese e mezzo".

