Conferenza stampa Allegri pre Bologna Milan | Non parlo di Mateta Saelemaekers non ci sarà su Pulisic…

Massimiliano Allegri si presenta in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. Il tecnico dei rossoneri spiega che non parlerà di Mateta e chiarisce che Saelemaekers non sarà in campo. Sulla situazione di Pulisic, Allegri non dà molte certezze, lasciando aperte alcune possibilità. Domani sera, i tifosi aspettano di vedere come il Milan affronterà la sfida in trasferta, con il tecnico che preferisce mantenere un certo riserbo sulle scelte di formazione.

Domani sera il Milan affronta il Bologna in una sfida importante.

