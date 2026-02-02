Confagricoltura al via il programma delle riunioni zonali | diramato il calendario ufficiale

Questa settimana Confagricoltura avvia il suo calendario di incontri zonali. Sono incontri programmati per tutto l’anno, pensati per ascoltare direttamente gli agricoltori, chiarire dubbi e aggiornare sui nuovi obblighi fiscali e le novità delle Politiche Agricole Comunitarie. Un momento importante per rafforzare il rapporto tra l’associazione e il settore agricolo.

In tutto sono sette gli appuntamenti a cui parteciperanno il presidente di Confagricoltura Ferrara Francesco Manca, il direttore Paolo Cavalcoli, i Capi Servizio dell'Area Tributaria Germano Zecca e dell'Area Tecnico-Economica Marco Baldon, per approfondire le tematiche di maggiore attualità. Agli incontri prenderanno parte anche i rappresentanti dei Giovani di Confagricoltura, per illustrare le proposte e le opportunità inserite nel progetto Anga – Giovani di Confagricoltura Ferrara.

