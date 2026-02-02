condomini del grattacielo si riuniscono in hotel per discutere piani di ristrutturazione e sviluppo condiviso

I condomini del grattacielo di Ferrara si sono incontrati ieri in hotel per parlare dei lavori di ristrutturazione. L’assemblea, convocata in modo straordinario, ha visto decine di residenti discutere i piani di sviluppo e miglioramento dello stabile. Si sono confrontati sulle modalità di intervento e sulle tempistiche, cercando di trovare un accordo condiviso. La riunione è durata diverse ore, con i condomini che hanno espresso le proprie preoccupazioni e proposte.

Il 2 febbraio 2026, a Ferrara, si è svolta un’assemblea straordinaria dei condomini del complesso residenziale noto come Grattacielo, riunita all’hotel Astra. L’incontro, atteso da settimane, è stato convocato a seguito di un incendio nella torre B avvenuto il 11 gennaio, che ha costretto l’evacuazione immediata di oltre cento famiglie. Poche giornate dopo, il sindaco ha emesso ordinanze di inagibilità anche per le torri A e C, dichiarandole pericolose per la sicurezza abitativa. Ora, dopo tre settimane di incertezza, di spostamenti forzati e di tensioni crescenti, i proprietari degli oltre 160 appartamenti del complesso si sono riuniti per decidere il futuro del palazzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi i condomini si sono riuniti all’hotel Astra per discutere del futuro del palazzo.

