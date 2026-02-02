Questa mattina ad Avellino il cielo si apre un po’ di più rispetto a ieri. Le nuvole si diradano e il sole inizia a farsi vedere, portando un po’ di sollievo dopo giorni di maltempo. La giornata si prospetta con schiarite sparse, segno che il clima sta migliorando lentamente. Rimane comunque una certa foschia al mattino, ma le previsioni indicano che le condizioni dovrebbero continuare a migliorare nel corso delle prossime ore.

A Avellino, il primo giorno del mese di febbraio segna un lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. La giornata, caratterizzata da cieli prevalentemente poco nuvolosi per l’intera durata, si apre con condizioni stabili e temperature in lieve rialzo rispetto al periodo invernale più intenso. Non sono previste precipitazioni in alcuna parte della giornata, con la probabilità di pioggia attestata allo 0,2%, un dato che conferma l’assenza di fenomeni meteorologici significativi. Il termometro raggiungerà un massimo di 12 gradi centigradi durante il pomeriggio, mentre la temperatura minima si stabilirà intorno ai 2 gradi, segnando un netto miglioramento rispetto ai valori più bassi registrati nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Condizioni climatiche in lieve miglioramento a Avellino, con parziali schiarite previste per la giornata di oggi.

Approfondimenti su Avellino Febbraio

Le condizioni meteorologiche in Sicilia stanno migliorando dopo il passaggio del ciclone Harry.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Avellino Febbraio

Argomenti discussi: Meteo, le previsioni del weekend: doppia perturbazione, piogge, temporali e neve fino a bassa quota. Italia sotto assedio; Meteo temperature - Altalena termica tra media e sopra media ma clima non freddo. I valori attesi; Fronti atlantici preceduti e accompagnati da venti: ecco cosa ci aspetta dal meteo a Napoli e su tutta la Campania; Meteo, il maltempo non molla la presa: weekend instabile tra piogge, temporali e vento forte - AgrigentoNotizie.

Il prezzo del gas chiude in lieve rialzo a 38,86 euro(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Chiusura in lieve rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano all'andamento delle condizioni climatiche ... notizie.tiscali.it

METEO: si prevedono per questo fine settimana delle condizioni climatiche localmente e moderatamente perturbate, dal pomeriggio di domani sabato 31 e nelle successive 12-18 ore, con pioggia, anche a carattere temporalesca associata a grandine localizz - facebook.com facebook