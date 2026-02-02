Con un kit da Arsenio Lupin nel parcheggio | denunciati due presunti ladri

Con un “kit” da ladri d’auto nel parcheggio, i carabinieri hanno denunciato due uomini sorpresi con strumenti professionali pronti per entrare in azione tra le vetture in sosta. Durante un controllo notturno, i militari hanno trovato i due con attrezzi specializzati, come grimaldelli e altri strumenti, che sembrano pensati apposta per forzare le auto. Ora sono a disposizione delle forze dell’ordine, mentre la loro attrezzatura viene sequestrata come prova.

Durante un controllo notturno in un'area commerciale di Lignano Sabbiadoro, i carabinieri hanno intercettato due uomini trovati in possesso di strumenti utilizzati per il furto di auto Un vero e proprio "kit" da ladri d'auto, pronti per entrare in azione tra le vetture in sosta. È quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di un controllo notturno che ha portato alla denuncia di due uomini sorpresi con strumenti professionali per il furto di autoveicoli. L'episodio si inserisce nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di contrasto ai reati contro il patrimonio disposta in provincia di Udine.

Nella serata di ieri, a Sant’Arsenio, si è verificata una doppia incursione in due abitazioni di via San Vito.

Due giovani di 20 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Salsomaggiore Terme per aver tentato di rubare merce dal supermercato, fuggendo con lo zaino pieno di prodotti non pagati.

