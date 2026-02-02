La comunità di Uliveto Terme si stringe al dolore per Camilla Malerbi, una giovane di 20 anni che ha perso la vita ieri, pochi giorni prima del suo compleanno. Camilla, conosciuta per il suo sorriso e la forza dimostrata fin dalla nascita, combatteva da sempre contro una malattia rara, la sindrome polimalformativa. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme tra amici e familiari, che ora piangono una ragazza che non si è mai arresa.

Il suo cuore si è arreso alla soglia dei 21 anni, che avrebbe compiuto il prossimo 27 aprile. Ed è l’intera comunità di Uliveto Terme che si stringe attorno alla famiglia di Camilla Malerbi, la giovane affetta fin dalla nascita da una rara malattia, la sindrome polimalformativa. A darne notizia è l’amministrazione comunale di Vicopisano, dalla pagina facebook istituzionale, "Attorno a Camilla – si legge –, in tutti questi anni, si è stretta una comunità intera: cittadini e cittadine, associazioni, aziende, sportivi, realtà del territorio che hanno scelto di esserci, di sostenere, di accompagnare lei e la sua famiglia con discrezione e affetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comunità in lutto per Camilla Piccola guerriera con il sorriso

Approfondimenti su Uliveto Terme

Verdellino piange la perdita di Alessia, una bambina di appena nove anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Uliveto Terme

Argomenti discussi: Comunità in lutto per Camilla Piccola guerriera con il sorriso; Comitati Federbocce - La comunità sportiva delle bocce è in lutto per la scomparsa di Massimo Barricca.; Giove, lutto per la scomparsa di Marco: Una perdita che ha sconvolto l’intera comunità; Vittoria, comunità in lutto per la morte di Ilenia Pancrazi.

Giovani morti sulle strade, l’ora del lutto: Vicinanza a famiglie e comunità colpiteIl cordoglio dei sindaci di Amelia e Giove. Molini Popolari Riuniti ricorda Giulio: Promettente operaio, distintosi per serietà e dedizione ... lanazione.it

Comunità in lutto: il dolore di Amelia e Giove per le due giovani vittime della stradaDue comunità unite dallo stesso dolore. Giulio Carlaccini 22 anni di Amelia e Marco Settimi 39 anni di Giove sono le prime due vittime umbre della strada nel 2026. Giulio, educato e serio, un ragazzo ... rainews.it

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno scelto il Balloon Museum di Milano per trascorrere qualche ora diversa dal solito insieme alla piccola Camilla. Tra luci soffuse, installazioni interattive e palloncini sospesi, Camilla osserva, indica, allunga le - facebook.com facebook