Le banche di credito cooperativo in Lombardia affrontano nuove sfide legate alla digitalizzazione. Con circa 215mila soci e oltre un milione di clienti, queste banche sono presenti con 718 sportelli in 515 comuni, di cui 157 dove sono l’unico presidio bancario. La loro presenza capillare rende evidente quanto siano radicate nel territorio, ma anche quanto la tecnologia diventi sempre più centrale per continuare a servire le comunità.

CIRCA 215mila soci, più di un milione di clienti, oltre 5mila dipendenti, 718 sportelli con una presenza capillare in 515 comuni lombardi, in 157 dei quali le banche di credito cooperativo (Bcc) rappresentano l’unico presidio bancario esistente. Ecco i numeri che descrivono il mondo delle Bcc in Lombardia, istituti che si muovono in netta controtendenza rispetto al processo di riduzione degli sportelli che interessa il resto del sistema bancario. Per quanto riguarda il sostegno all’economia e ai singoli settori, le Bcc detengono oggi il 20,4% dei finanziamenti all’agricoltura, l’11,7% a turismo e ristorazione e il 12,2% alle costruzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Comunità e digitalizzazione, le sfide delle Bcc in Lombardia

Le comunità montane si confrontano quotidianamente con sfide significative, tra cui il calo demografico, l'invecchiamento della popolazione e l'impoverimento.

Nel panorama italiano, Bergamo si distingue come una delle realtà più avanzate nella digitalizzazione delle imprese.

