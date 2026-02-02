Comunicato Stampa | Olimpiadi Milano Cortina 2026

Da Milano parte ufficialmente il conto alla rovescia verso le Olimpiadi del 2026. Oggi è stato dato il via a una lunga attesa, con il mondo che si prepara a seguirci. Si stima che un miliardo e mezzo di persone in tutto il globo guarderanno le gare, mentre sul posto circa due milioni di visitatori arriveranno per vivere l’evento. La città si prepara a ricevere ospiti da tutto il mondo, con grande fermento e tante novità in vista.

“Da Milano oggi parte in modo ancora più netto il conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026. Il mondo ci guarderà: un'audience globale nell'ordine di un miliardo e mezzo di persone e circa due milioni di visitatori attesi sul posto. È una vetrina enorme, ma soprattutto un impegno: fare bene, in sicurezza, con stile italiano. E lo faremo, con entusiasmo”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

