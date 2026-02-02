Comunicato Stampa | Nuovi bandi Camera 2026 | 23 milioni di valore aggiunto per imprese e aspiranti imprenditori

Questa mattina a Cosenza la Camera di commercio ha annunciato i nuovi bandi per il 2026. Sono stati messi sul tavolo 23 milioni di euro destinati a imprese e aspiranti imprenditori. L’obiettivo è supportare lo sviluppo economico della zona e favorire nuove idee di business. La presentazione si è svolta in una conferenza stampa, con molti rappresentanti locali pronti a valutare le domande dei candidati.

Cosenza, 30 gennaio 2026 – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dei nuovi bandi per l'anno 2026 promossa dalla Camera di commercio di Cosenza. All'interno della Sala Petraglia, il Presidente Klaus Algieri e il Segretario Generale Erminia Giorno, unitamente ai componenti di Giunta, hanno illustrato alla stampa tutte le nuove misure a sostegno delle imprese del territorio e degli aspiranti imprenditori. Ben 13 i bandi promossi dall'ente, con tre nuovi ingressi rispetto all'anno appena trascorso. Si spazia dalle misure, ormai consolidate, a supporto della transizione energetica e al sostegno alle attività edili passando alla digitalizzazione dei processi e al rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro fino ai sistemi di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

