Comunicato Stampa | Numero1 | 100 libri in 2 giorni e 9 Autori Bestseller premiati

A Milano si chiude con successo la fiera del libro organizzata da Bruno Editore. In due giorni, sono stati distribuiti oltre 100 libri e premiati nove autori bestseller. La manifestazione ha attirato un grande pubblico, che ha potuto scoprire nuovi titoli e incontrare gli autori più noti del momento.

Milano, 02.02.2026 – Si è conclusa con un enorme successo di pubblico e contenuti la La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Numero1: 100 libri in 2 giorni e 9 Autori Bestseller premiati Approfondimenti su Milano 02.02.2026 Comunicato Stampa: Fabrizio Nanni lancia il Bestseller “Metodo DNA Immobiliare” Comunicato Stampa: Diego Tomassone lancia il Bestseller “La Medicina Per Pochi” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano 02.02.2026 Comunicato Stampa: Numero1 Workshop: la 21° Edizione del corso per trasformare un'idea in un libro-businessGiacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa il papà degli ebook per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di ... iltempo.it Comunicato stampa: Scadenze federali del 31 gennaio 2026 https://www.olbiacalcio.com/scadenze-federali-del-31-gennaio-2026/ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.