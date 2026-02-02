Comune impegnato a migliorare le condizioni di sicurezza per i rider e gli operatori della consegna urbana

Questa mattina ad Andria si è appresa la tragica notizia della morte di un giovane rider di 18 anni. L’incidente è avvenuto il 19 settembre 2025, mentre il ragazzo stava completando una consegna. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi, mentre il Comune promette di intervenire per migliorare le condizioni di sicurezza per i rider e gli operatori della consegna urbana.

Il 19 settembre 2025, Andria è stata colpita da un lutto che ha scosso profondamente la comunità: la morte di un giovane rider di soli 18 anni, vittima di un incidente stradale mentre effettuava la sua ultima consegna. L'evento ha acceso un dibattito urgente sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori della consegna urbana, spingendo la politica locale a reagire con decisione. A pochi giorni dal tragico incidente, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, con delibera n. 93 del 25 settembre 2025, che impegna il Sindaco e la Giunta a intraprendere azioni concrete per tutelare i rider.

