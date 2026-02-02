Completata la rivoluzione granata | sul gong arriva anche Antonucci

La Salernitana ha concluso la sessione di mercato invernale con una vera rivoluzione. Al gong finale, la squadra si presenta con molte novità, tra cui l’arrivo di Antonucci, che potrebbe fare subito la differenza. La squadra cambia volto e ora punta a cambiare anche il suo rendimento in campionato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Definirla una piccola, grande rivoluzione non è un azzardo. Al suono della sirena della sessione invernale di mercato la Salernitana esce profondamente trasformata. Il diesse Faggiano – che aveva effettuato ben trentasei operazioni in uscita in estate, azzerando completamente l’organico retrocesso dalla B – ha deciso di completare il suo lavoro sfrondando nel complesso la rosa e procedendo a quelle uscite necessarie per non avere in gruppo calciatori fuori lista. Dunque l’ultima giornata di mercato ha visto la partenza di Varone (ceduto in prestito al Gubbio) e Iervolino (passato a titolo temporaneo al Cerignola, prossimo avversario dei granata nell’anticipo di venerdì), la risoluzione del prestito di Knezovic – che passa al Trapani – e l’addio a titolo definitivo di Michael Liguori che, alla fine, ha accettato la corte del Foggia di Casillo liberando la casella che è stata occupata, proprio al suono del gong, da Mirko Antonucci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

