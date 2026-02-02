Com’era Sanremo vent’anni fa | la delusione Panariello Tra par condicio scarso brio e la ‘pausa’ Nazionale

Vent'anni fa, il Festival di Sanremo aveva un’altra atmosfera. Ricordano ancora la delusione di Giorgio Panariello, che si esibì tra poca energia e poca voglia di coinvolgere il pubblico. Il festival di allora sembrava più spento, meno brillante rispetto alle edizioni più recenti. Tra le polemiche sulla par condicio e l’assenza di un vero brio, si notava anche la presenza di una “pausa” che coinvolgeva la Nazionale, un segnale di come l’evento fosse meno centrale nel cuore degli italiani. Quella edizione del 2006 resta

Sanremo è Sanremo. Ma ci sono stati degli anni in cui lo è stato un po' meno, con il pubblico che non ha risposto 'presente', voltando le spalle all'evento per eccellenza. In questa nuova rubrica, intitolata "Sanremo flop", faremo un'immersione nei Festival del terzo millennio che hanno goduto – usando un eufemismo - di poca fortuna Il viaggio nei festival più disgraziati di questo millennio parte dal 2006. Dal Sanremo di venti anni fa, quello più simile al quinto di Carlo Conti, sia per periodo di svolgimento (l'anticipazione agli inizi di febbraio sarebbe subentrata nel 2009) sia per la concomitanza delle Olimpiadi Invernali che, pure allora, si svolsero in Italia.

