Com’era davvero Angelo con le sembianze di Giorgia Meloni | spunta la foto prima del restauro

Una foto di Angelo con le sembianze di Giorgia Meloni è diventata virale nel giro di poche ore. La immagine, scattata prima del restauro in una chiesa nel centro di Roma, ha fatto il giro dei social, attirando l’attenzione di appassionati e politici. All’inizio sembrava solo una curiosità, ma poi è scoppiato un vero e proprio caso, con l’immagine che ha acceso discussioni e polemiche in città.

All’inizio sembrava solo una voce di corridoio, una curiosità per chi vive di arte e restauro. Poi, nel giro di poche ore, quel dettaglio in una chiesa del centro di Roma ha acceso un caso vero e proprio, con un’onda che arriva fino alla politica. Al centro di tutto c’è un volto: quello di un cherubino nella Cappella del Crocifisso della Basilica di San Lorenzo in Lucina. Dopo il restauro, per molti osservatori quell’espressione richiama in modo sorprendente la premier Giorgia Meloni. Il volto del cherubino: il confronto che ha scatenato il dibattito. Le immagini che circolano online hanno fatto il resto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Com’era davvero”. Angelo con le sembianze di Giorgia Meloni: spunta la foto prima del restauro Approfondimenti su Giorgia Meloni “Com’era davvero”. Angelo con le sembianze di Giorgia Meloni, svelata la foto prima del restauro Una foto dell’angelo della Cappella del Crocifisso nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha fatto il giro sui social. “Com’era davvero, assurdo”. Angelo con le sembianze di Giorgia Meloni, ora la scoperta choc: svelata la foto prima del restauro (FOTO) Dopo il restauro, l’affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina mostra un volto completamente diverso. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Giorgia Meloni Argomenti discussi: Un angelo ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. La battuta della premier, il cardinale Reina: Verifiche in corso; Il parroco: L’angelo somiglia a Meloni, ma non passerò alla storia per la basilica di Giorgina; Giorgia Meloni versione angelo in una basilica di Roma? Un affresco restaurato, la polemica politica e la replica ironica della premier; L’angelo somigliante a Giorgia Meloni divide politica e opinione pubblica: e voi cosa ne pensate?. Torino, è durata 10 minuti la visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai due agenti delle forze dell'ordine ricoverati nell'ospedale torinese delle Molinette dopo essere rimasti feriti negli scontri di ieri - facebook.com facebook Al cuor non si comanda: Carletto stregato da Giorgia “Una donna che ultimamente trovo molto bella In questo momento secondo me è in forma Giorgia Meloni, la trovo una bella donna” (Carlo Calenda, leader Azione, Un giorno da pecora, Radio1, 29.1). x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.