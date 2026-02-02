Tom, il personaggio che ricorda il famoso felino dei cartoni animati, si aggira per le strade con il musetto sorridente e gli occhi verdi e curiosi. Questa volta, il gattone cerca coccole come in un episodio di animazione, attirando l’attenzione di chi lo incrocia. La scena sembra uscita da un cartone, ma si svolge davvero tra le vie della città.

Porta il nome del buffo felino del duo d’animazione più famoso di sempre, targato Hanna e Barbera e, proprio come lui, ha un musetto simpatico e due occhietti verdi, vispi e indagatori. Ritrovato qualche mese fa sul nostro territorio, insieme ad altri gatti e in precarie condizioni di salute, Tom – gattino di pochi mesi, di razza europea comune e dal manto a pelo corto bianco e nero – è oggi perfettamente guarito, grazie alle amorevoli cure dei volontari dell’associazione L’Impronta che gestiscono il gattile comunale di San Venerio. Pur mostrando inizialmente una certa diffidenza, a causa del suo vissuto di abbandono, a Tom – a cui piace giocare ininterrottamente con gli altri gatti ospiti della struttura – basta davvero poco per lasciarsi andare con gli umani che gli tendono la mano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come nel cartone animato. Tom è a caccia di coccole

