Com’è morta Addio a Maria Rita Parsi l’annuncio di Eleonora Daniele in diretta
Eleonora Daniele ha annunciato in diretta la morte di Maria Rita Parsi, lasciando tutti senza parole. L’annuncio è arrivato all’improvviso, interrompendo bruscamente il programma e creando un silenzio di stupore tra i presenti. Nessuno si aspettava una notizia così, che ha colpito profondamente chi seguiva la trasmissione.
L’annuncio è arrivato all’improvviso, spezzando il ritmo abituale della diretta e lasciando lo studio in un silenzio carico di incredulità. È stato uno di quei momenti televisivi in cui le parole sembrano pesare il doppio e la realtà irrompe senza preavviso. La notizia della scomparsa di Maria Rita Parsi ha attraversato in pochi istanti lo schermo e le case degli italiani, trasformando una normale mattinata televisiva in un momento di lutto condiviso. La psicoterapeuta si è spenta il 2 febbraio 2026, a 78 anni, per quello che viene indicato come un presunto malore improvviso, una circostanza che ha reso la notizia ancora più difficile da accettare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Maria Rita Parsi morta a 78 anni, l'annuncio in diretta tv a Mattino 5: "Notizia che ci lascia sgomenti"
La notizia ha sorpreso tutti questa mattina durante la trasmissione Mattino 5.
Addio a Maria Rita Parsi: la psicoterapeuta è morta a 78 anni
Se ne va una figura di spicco nel mondo della psicologia italiana.
Maria Rita Parsi è morta a 78 anni. Addio alla psicoterapeuta paladina dei diritti dei minoriÈ morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nel campo della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. La sua attività professionale si è svilup ... msn.com
È morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di primo piano nel campo della tutela dell’infanzia. Aveva 78 anni. - facebook.com facebook
È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 78 anni, una lunga carriera come docente, era componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Onu sui diritti del fanciullo e presidente della Fondazione Movimento x.com
