Com’è morta Addio a Maria Rita Parsi l’annuncio di Eleonora Daniele in diretta

Eleonora Daniele ha annunciato in diretta la morte di Maria Rita Parsi, lasciando tutti senza parole. L’annuncio è arrivato all’improvviso, interrompendo bruscamente il programma e creando un silenzio di stupore tra i presenti. Nessuno si aspettava una notizia così, che ha colpito profondamente chi seguiva la trasmissione.

L’annuncio è arrivato all’improvviso, spezzando il ritmo abituale della diretta e lasciando lo studio in un silenzio carico di incredulità. È stato uno di quei momenti televisivi in cui le parole sembrano pesare il doppio e la realtà irrompe senza preavviso. La notizia della scomparsa di Maria Rita Parsi ha attraversato in pochi istanti lo schermo e le case degli italiani, trasformando una normale mattinata televisiva in un momento di lutto condiviso. La psicoterapeuta si è spenta il 2 febbraio 2026, a 78 anni, per quello che viene indicato come un presunto malore improvviso, una circostanza che ha reso la notizia ancora più difficile da accettare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

La notizia ha sorpreso tutti questa mattina durante la trasmissione Mattino 5.

Se ne va una figura di spicco nel mondo della psicologia italiana.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Addio a Catherine O’Hara: la madre di Mamma, ho perso l’aereo. Aveva 71 anni; È morta Catherine O’Hara, addio all’attrice di Schitt’s Creek e mamma di Kevin; Addio a Catherine O'Hara, l'attrice di 'Mamma ho perso l'aereo' aveva 71 anni; Catherine O’Hara morta a 71 anni, addio all'attrice che in Mamma ho perso l'aereo era la mamma di Kevin.

Maria Rita Parsi è morta a 78 anni. Addio alla psicoterapeuta paladina dei diritti dei minoriÈ morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nel campo della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. La sua attività professionale si è svilup ... msn.com

Com’è morta Catherine O’Hara, l’attrice di Mamma Ho Perso L’Aereo e Beetlejuice/ Addio al marito e due figliCom'è morta Catherine O'Hara, l'attrice di Mamma Ho Perso L'Aereo e Beetlejuice: addio al marito Bo Welch e i due figli Matthew e Luke ... ilsussidiario.net

È morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di primo piano nel campo della tutela dell’infanzia. Aveva 78 anni. - facebook.com facebook

È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 78 anni, una lunga carriera come docente, era componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Onu sui diritti del fanciullo e presidente della Fondazione Movimento x.com