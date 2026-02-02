Colpo in difesa | Rugani è un nuovo giocatore della Fiorentina

La Fiorentina ha annunciato l’arrivo di Daniele Rugani. Il difensore torna in Serie A e si unisce alla squadra toscana per rafforzare la linea difensiva. La firma è arrivata oggi, e Rugani si prepara a debuttare con la maglia viola.

FIRENZE – La retroguardia viola aggiunge un tassello di esperienza. Daniele Rugani è ufficialmente un calciatore della Fiorentina. Il club ha formalizzato l’accordo con la Juventus. La formula del trasferimento è quella del prestito con obbligo di riscatto, che scatterà al verificarsi di determinate condizioni. Per il difensore classe 1994 si tratta di un ritorno alle origini. Nato a Lucca e cresciuto nel vivaio dell’Empoli, Rugani riporta la sua toscanità al servizio del Franchi. Il curriculum parla chiaro. Nel suo bagaglio ci sono 177 presenze in Serie A e diverse esperienze internazionali con Ajax, Rennes e nelle coppe europee.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Rugani Fiorentina Mercato Fiorentina, pronto il colpo in difesa! Vicinissimo quel giocatore della Juve, le ultimissime La Fiorentina si muove sul mercato per rafforzare la difesa. Calciomercato Fiorentina, idea Rugani per la difesa: Vanoli aspetta il difensore. Le prossime mosse della Viola La Fiorentina lavora per rinforzare la difesa e pensa a Rugani. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. RUGANI È DELLA FIORENTINA: ARRIVA IN PRESTITO CON OBBLIGO Ultime notizie su Rugani Fiorentina Argomenti discussi: Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Ecco Rugani, sprint per Zappa. Gli affari in ballo; Fiorentina, ecco il difensore: Daniele Rugani è virtualmente un nuovo giocatore viola; Fiorentina su Rugani: assalto finale ma la Juve detta le condizioni; La Fiorentina si rinforza per risalire in classifica: arriva Rugani. Fiorentina, doppio colpo in difesa: è fatta anche per RuganiCalciomercato Fiorentina - Possibile rinforzo in difesa per la Fiorentina. Il club viola sembra sempre più vicino a Rugani ... fantamaster.it Fiorentina, colpo in difesa: in arrivo Rugani dalla JuventusRugani passa dalla Juventus alla Fiorentina. Accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato alla salvezza. europacalcio.it Hellas Verona, colpo in difesa: ufficiale l’arrivo di Andrias Edmundsson - facebook.com facebook Altro colpo in prospettiva in difesa Milan su Puljic del Bayern Monaco x.com

