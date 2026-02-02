Colpiti tanti anziani in Italia Spopola la nuova truffa è allarme | come difendersi

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce lancia un allarme su una nuova truffa che sta colpendo soprattutto anziani in tutta la provincia. Molti cittadini anziani hanno già ricevuto chiamate sospette, e alcuni sono stati raggirati. Le forze dell’ordine invitano a fare attenzione e a non fidarsi di richieste di denaro o informazioni personali al telefono. La truffa si sta diffondendo rapidamente, e le autorità sono in allerta per fermarla il prima possibile.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ha lanciato una nuova allerta urgente su tutto il territorio salentino per una truffa telefonica particolarmente insidiosa che sta iniziando a colpire anche la provincia. Si tratta di un raggiro già segnalato a livello nazionale, che prende di mira soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare gli anziani, sfruttando paura e senso di fiducia nelle istituzioni. I truffatori utilizzano tecniche sempre più sofisticate e convincenti, riuscendo a carpire la fiducia delle vittime grazie a un linguaggio studiato e a una falsa autorità.

