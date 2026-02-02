Colpi noia bugie e pochi soldi | le pagelle del calciomercato invernale

Il calciomercato invernale si è concluso tra colpi di scena, qualche noia e molte bugie. Le trattative sono state segnate da poche mosse decisive e tanti rumors non confermati. Cancelo e Perisic sono partiti, mentre altri come Diaby, Jones e Icardi hanno cambiato maglia. Anche Kolo Muani, En-Nesyri, Mateta e Zirkzee sono finiti in lista di trasferimenti, con alcuni considerati più interessanti di altri. Alla fine, sono state poche le operazioni che hanno davvero fatto notizia, mentre molti resteranno

Cancelo, Perisic, Diaby, Jones (Curtis, non Indiana), Icardi, Kolo Muani, En-Nesyri, Mateta I e Mateta II (sempre lui, non due fratelli), Zirkzee per tanti, Raspadori per qualcuno e Romagnoli per lo sceicco. Bello il Calciomercato 2026 Winter Edition, ma non ci vivrei. Un mese di pacchi e contropacchi in cui il colpo più importante alla fine è stato quello del Milan che a sorpresa, viste le premesse, si è ricomprato Maignan evitando la beffa del parametro zero. Tutti gli altri o quasi hanno fatto virgola, non senza qualche brutta figura dispensata in giro per l’Europa. A parte la Roma, che ha emendato le omissioni estive evitando a Gasperini l’ennesimo travaso di bile, si sono comportati più o meno tutti come De Laurentiis. 🔗 Leggi su Panorama.it

