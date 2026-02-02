Colombiano precipita dall’8° piano e muore | fermati due connazionali

Due uomini colombiani di 45 e 32 anni sono stati arrestati dopo aver ucciso un loro connazionale. La vittima è caduta dall’ottavo piano di un edificio, e ora gli investigatori cercano di chiarire il motivo dell’aggressione. La polizia ha fermato i due sospetti poco dopo l’accaduto, entrambi irregolari sul territorio italiano. Le indagini sono in corso per capire cosa abbia scatenato il tragico gesto.

