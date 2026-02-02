Cody Rhodes e The Undertaker della WWE riflettono sul momento culminante di WrestleMania 40

Cody Rhodes torna protagonista a WrestleMania 40, con The Undertaker al suo fianco. Dopo aver fatto il suo grande ritorno in WWE, Rhodes batte Roman Reigns e si prende il suo momento di gloria. È stata una serata ricca di emozioni, con il veterano Taker che ha aiutato il giovane a chiudere il match in modo spettacolare.

Dopo il suo grande ritorno in WWE, Cody Rhodes ha finalmente avuto il suo momento di gloria contro Roman Reigns a WrestleMania 40 nel 2024, con nientemeno che The Undertaker in aiuto di Rhodes nel momento culminante del match. Rhodes e Mark “The Undertaker” Calaway sono apparsi insieme in una recente puntata di “What Do You Wanna Talk About?” e i due hanno ripercorso la loro interazione. “Lo descrivo come vera e propria magia, è fondamentalmente quello che è successo davanti a me”, ha detto Rhodes, descrivendo come John Cena, Solo Sikoa e The Rock siano stati coinvolti nel match principale. “Hai fatto una specie di mossa alla Yoda, camminando lentamente nel backstage. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

