Cody Rhodes torna protagonista a WrestleMania 40, con The Undertaker al suo fianco. Dopo aver fatto il suo grande ritorno in WWE, Rhodes batte Roman Reigns e si prende il suo momento di gloria. È stata una serata ricca di emozioni, con il veterano Taker che ha aiutato il giovane a chiudere il match in modo spettacolare.

Dopo il suo grande ritorno in WWE, Cody Rhodes ha finalmente avuto il suo momento di gloria contro Roman Reigns a WrestleMania 40 nel 2024, con nientemeno che The Undertaker in aiuto di Rhodes nel momento culminante del match. Rhodes e Mark “The Undertaker” Calaway sono apparsi insieme in una recente puntata di “What Do You Wanna Talk About?” e i due hanno ripercorso la loro interazione. “Lo descrivo come vera e propria magia, è fondamentalmente quello che è successo davanti a me”, ha detto Rhodes, descrivendo come John Cena, Solo Sikoa e The Rock siano stati coinvolti nel match principale. “Hai fatto una specie di mossa alla Yoda, camminando lentamente nel backstage. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Cody Rhodes e The Undertaker della WWE riflettono sul momento culminante di WrestleMania 40

Approfondimenti su WrestleMania 40

Il rematch tra Cody Rhodes e Roman Reigns a WrestleMania 42 è stato annullato.

Cody Rhodes ammette che tornare in WWE dopo aver lasciato l'AEW è stata la scommessa più grande della sua carriera.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su WrestleMania 40

Argomenti discussi: Cody Rhodes vuole la terza Royal Rumble... ma nella storia mette la theme song di CM Punk!; WWE: Bron Breakker stende Cody Rhodes e Sami Zayn nel finale di SmackDown; Cody Rhodes parla di un incontro controverso con una leggenda della WWE; WWE: Cody Rhodes non si dimentica di Brock Lesnar a poche ore dalla Rumble.

Cody Rhodes ricorda l'incontro con Vince McMahon prima del suo ritorno in WWEAllo stesso tempo, Cody aveva un diverso status rispetto a quando era andato via da WWE la prima volta. Rhodes aveva dimostrato di essere un vero predestinato grazie alle sue esperienze nel circuito ... worldwrestling.it

WrestleMania XL è di Cody Rhodes: ora è The American DreamThe American Nightmare è diventato The American Dream! Si realizza il sogno di una vita di Cody Rhodes, che per la prima volta diventa Wwe Undisputed Universal Champion, realizzando l’impresa che non ... gazzetta.it

Le parole di Cody Rhodes a #SmackDown #TSOW #WWE #RoyalRumble - facebook.com facebook