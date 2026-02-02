Dopo la sconfitta, il tecnico Clementi non si lascia scoraggiare e parla di spunti positivi.

"Tre pugni in pieno volto in poco più di un quarto d’ora. Nostri demeriti? Oppure ciò è dovuto alla straordinaria forza dei nostri avversari? Non lo so, dovrei rivedere le immagini, di certo è stato uno shock". Basterebbero le prime parole di mister Aldo Clementi, tecnico della Vigor, per riassumere quei nefasti 17 minuti di gioco che hanno compromesso la gara dei rossoblu. Il tecnico di Senigallia sa bene che la sua squadra è negativamente condizionata dagli infortuni, tuttavia vuol trovare qualche spunto positivo prima di mettere in archivio una domenica tutt’altro che memorabile. "Forse sul primo gol abbiamo delle responsabilità, detto ciò ci siamo trovati ad affrontare un’avversaria quadrata, letale ed in questo turno particolarmente ispirata – spiega l’allenatore della Vigor -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Clementi: "Tanti spunti positivi che vanno al di là della sconfitta"

