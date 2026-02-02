Clamoroso in Serie A salta tutto dopo che il contratto è stato già depositato

Nell’ultimo giorno di mercato, la sorpresa è arrivata all’ultimo momento. Un contratto era stato depositato, sembrava tutto fatto, ma all’improvviso l’operazione è saltata. La squadra aveva dato l’ok, ma qualcosa si è bloccato prima della firma finale. La decisione ha lasciato tutti a bocca aperta, anche perché il mercato si era concluso ufficialmente alle 20. Un colpo di scena che cambierà le carte in tavola nei prossimi giorni.

Storia molto particolare nell’ultimo giorno di mercato che ha chiuso i battenti alle ore 20: contratto depositato, ma l’operazione salta lo stesso L’ultimo giorno di mercato, oltre a far registrare colpi più o meno importanti, ma soprattutto inaspettati, chiusi sul gong finale della sessione invernale che si è chiusa alle 20. Ma ovviamente le storie curiose portano anche forse in primis ai grandi affari sfumati. Le storie a lieto fine sono state principalmente due, ovvero l’arrivo di Lahdo al Como: un classe 2007, centrocampista, arrivato dall’Hammarby per ben 10 milioni superando la concorrenza del Chelsea. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Clamoroso in Serie A, salta tutto dopo che il contratto è stato già depositato Approfondimenti su Serie A mercato Milan, depositato il contratto di Alphadjo Cissé Il Milan ha ufficialmente depositato in Lega Serie A il contratto di Alphadjo Cissé. Napoli, depositato il contratto di Alisson Santos Il Napoli ha depositato il contratto di Alisson Santos. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Serie A mercato Argomenti discussi: Serie A. Napoli, clamoroso: occhi su un attaccante della Premier League; Clamoroso ritorno per Lorenzo Insigne, ma non in Serie A: accordo raggiunto; Clamoroso ritorno per Insigne: niente Napoli ma è fatta per l'ex squadra; Clamoroso Lorenzo Insigne: verso il ritorno al Pescara. Mateta arriva in Serie A, ma non alla Juventus: c’è il clamoroso blitz!Mateta al Milan - Colpo di scena clamoroso per il futuro di Mateta, che non andrà alla Juventus ma comunque in Serie A: inserimento del Milan! fantamaster.it Calciomercato Juve, spunta Icardi: tentativo clamoroso per l’ex InterLa Juventus valuta un clamoroso ritorno in Serie A di Mauro Icardi per rinforzare l’attacco, visto lo stallo nella trattativa per Kolo Muani. Spalletti, che ha già allenato l’argentino all’Inter, lo s ... ilnapolionline.com Serie C: clamoroso colpaccio della Torres, 2-0 sul campo della Ternana x.com Clamoroso Juventus, Pedullà: “Sondaggio per il ritorno in Serie A di Icardi! La situazione” - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.