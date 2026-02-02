Cittadina allerta sulle vie del paese | orso ferito da sparo sindaco attiva intervento sanitario urgente

Una cittadina di Nociglia ha chiamato le forze dell’ordine dopo aver visto un orso ferito. Il sindaco ha attivato subito l’intervento sanitario, perché l’animale aveva subito un colpo di arma da fuoco. Nel frattempo, una poiana ferita in modo simile è stata trovata in condizioni critiche nella stessa zona. La situazione preoccupa gli abitanti e ha spinto le autorità a intervenire rapidamente.

Una poiana ferita da colpi di arma da fuoco è stata ritrovata in condizioni critiche nella zona di Nociglia, nel Salento, dopo essere stata segnalata da una cittadina che ha allertato immediatamente le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale. L’animale, che volava in prossimità del territorio comunale, è stato colpito probabilmente da un fucile, causandogli ferite gravi che minacciavano la sua sopravvivenza. L’intervento tempestivo è stato possibile grazie alla segnalazione tempestiva, che ha attivato una risposta coordinata da parte del Comune. Il sindaco di Nociglia, Vincenzo Vadrucci, insieme ad alcuni assessori e operatori comunali, ha preso in carico l’animale, trasportandolo direttamente al centro faunistico di Calimera, dove è stato sottoposto a un’attenta valutazione medica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cittadina allerta sulle vie del paese: orso ferito da sparo, sindaco attiva intervento sanitario urgente Approfondimenti su Nociglia Orso Segnalazione urgente pericolo sanitario- ambientale (Amianto) intervento Codacons Salerno per effettuare misure “SEM” Cellino San Marco, fiocchi rossi per le vie del paese contro la violenza sulle donne Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Nociglia Orso Argomenti discussi: L’Allerta Meteo passa da Arancione a Gialla con Criticità Ordinaria dalle 14 di sabato 31 Gennaio fino alle 9 di Domenica 1 Febbraio 2026; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Ancora maltempo in Sardegna, un'altra giornata in allerta gialla; Maltempo a Roma: strade allagate e alberi caduti. Centinaia di interventi in città. Allerta rossa a Pirri, scatta il piano d’emergenza. Ecco le vie dove sarà vietato parcheggiareDove parcheggiare: il Comune ha reso disponibile il parcheggio della piscina di Terramaini (via Pisano) per accogliere i veicoli rimossi dalle strade a rischio. vistanet.it PIANO NEVE E GHIACCIO AVVISO AI CITTADINI ALLERTA GIALLA Si informa la cittadinanza che, dopo gli interventi puntuali effettuati nei giorni scorsi in alcune aree del territorio comunale, a seguito di valutazioni con l’Ufficio Tecnico e all’avviso - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.