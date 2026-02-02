A Nervi, cinque ristoranti si distinguono per l’atmosfera, la buona cucina e il legame con il territorio. Tra questi, spicca il Botanico, un locale accogliente nel cuore del piccolo albergo Capitolo Riviera. Qui, i piatti e l’ambiente creano un mix perfetto per una serata che resta nella memoria.

N el cuore della deliziosa Nervi, si trova Botanico, il piacevole e buon ristorante del piccolo albergo Capitolo Riviera. Il mare, con la splendida passeggiata, è a pochi passi e la vetrata affaccia su antichi giardini e ville liberty. Incantevole. Dessert stellati: il dolce dello chef Jordi Roc, dal sapore di libro antico X A Milano, in zona Cinque Giornate, si trova Dragon Kitchen, un ristorante “etnico” di recente apertura, con un’atmosfera piacevole e allegra, illuminata dal sorriso del bravo Christian, il maitre. La cucina è “cino asiatica”, con qualche piatto notevole ed originale: è il caso degli jiaozi all’anatra e porcini o i wonton nello stile di Sichuan. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Cinque ristoranti speciali dove atmosfera, cucina e territorio danno vita a un mix ideale per una serata indimenticabile

La cucina italiana, simbolo di tradizione e cultura, sta attraversando un cambiamento che ne mette in discussione l’identità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

