Cinque appartamenti depredati in pochi minuti | paura nel quartiere

Cinque appartamenti sono stati svaligiati in meno di mezz’ora nel quartiere di Cicalesi a Nocera Inferiore. I ladri sono entrati in azione in rapida sequenza, riuscendo a depredare le case senza incontrare molta resistenza. La gente del quartiere si è svegliata sotto shock, chiedendosi come siano potuti accadere così tanti furti in così poco tempo. La polizia ha già avviato le indagini, ma per ora nessuno ha visto o sentito nulla.

Sono 5 i furti commessi nello stesso palazzo, nel giro di appena 30 minuti a Cicalesi, quartiere di Nocera Inferiore. Mentre un sesto, a una farmacia poco distante, è fallito. Gli episodi risalgono alla notte tra venerdì e sabato scorso, in via Eduardo De Filippo. Nei giorni precedenti altri episodi simili erano stati denunciati alle forze dell'ordine. È quasi certo che ad agire sia stata la stessa banda, che ha portato via denaro, gioielli e oggetti preziosi. Una delle proprietarie di un appartamento ha spiegato di aver scoperto i ladri in casa, per poi fuggire dalla paura. Un'altra, invece, è stata chiusa a chiave mentre i ladri le depredavano casa.

