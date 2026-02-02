Cina più veicoli prodotti nel 2025 ma calano i guadagni

La produzione di veicoli in Cina crescerà del 10% nel 2025 rispetto all’anno scorso, con un aumento del fatturato del 7,1%. Tuttavia, i costi sono saliti dell’8,1%, e i profitti sono aumentati di appena lo 0,6%. Nel 2025 saranno esportati circa 8,3 milioni di mezzi, di cui il 28% elettrici. La crescita continua, ma i margini restano stretti.

Esiste il racconto dell'auto cinese inarrestabile, che gode di sostegni economici diretti da parte del governo di Pechino e che guadagna posizioni sul mercato mondiale in modo spregiudicato. Poi, c'è anche la realtà, quella di una industria complessa, che attualmente ospita modelli di oltre cento marchi differenti e che fanno capo a 21 gruppi automobilistici, in alcuni dei quali la Repubblica popolare interviene nella gestione o in quote azionarie. La Cina dell'auto è una galassia, non un paradiso. I più recenti dati forniti dalla China Association of Automobile Manufacturers descrivono la competizione con l'Occidente in termini anche duri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cina, più veicoli prodotti nel 2025 ma calano i guadagni Approfondimenti su Cina Veicoli Più libri più liberi: più lettori giovani nel 2025, ma calano tempi e frequenza di lettura, secondo i dati dell’Osservatorio AIE Cina, Changan raggiunge il traguardo di 30 milioni di veicoli prodotti La China Changan Automobile Group ha raggiunto un importante traguardo, producendo il suo 30 milioni di veicoli. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cina Veicoli Argomenti discussi: La Cina dell'auto è senza freni: nel 2025 produzione al +10%; È Byd il leader dell'auto cinese, ma i conti del settore stentano; Cina, salpata la nave da trasporto più grande del mondo: 10.800 auto in 14 piani; I cinesi sviluppano un’auto in 16 mesi: miracolo o rischio per la qualità?. La Cina è inarrestabile: nuovo record di auto prodotte (e vendute in Europa)Nel 2025 l'industria cinese ha prodotto 34,4 milioni di veicoli, per una crescita pari al +9% sull'anno precedente. fleetmagazine.com Mazda posticipa al 2029 il primo EV sviluppato internamente e punta sui modelli prodotti in CinaRiorientamento verso modelli prodotti in Cina con il partner Changan e batterie LFP per mantenere prezzi competitivi ed export globale ... laregione.ch AUTO - Nel 2025, l’industria automobilistica cinese ha raggiunto numeri impressionanti: 34,78 milioni di veicoli prodotti e ricavi per 11,18 trilioni di yuan, con le esportazioni di veicoli elettrici raddoppiate rispetto all’anno precedente. La Cina conferma il suo r - facebook.com facebook Automotive: in Cina rete di ricarica veicoli elettrici più grande al mondo PECHINO (CINA) – Un automobilista ricarica un veicolo elettrico a Taizhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 22 gennaio 2026. La Cina ha costruito la più grande rete di ricari x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.