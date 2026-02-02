Cielo in cambiamento | instabilità in arrivo con rovesci sparsi e temperature in calo nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni in Sardegna il cielo diventa instabile. Le previsioni parlano di rovesci sparsi e temperature che scendono. Il tempo cambia velocemente e molte zone dell’isola dovranno fare i conti con la pioggia e un clima più fresco.

Un'irregolare distribuzione delle nuvole e un clima in rapida evoluzione caratterizzeranno il tempo in Sardegna nei prossimi giorni, con l'arrivo di fenomeni meteorologici che potranno alterare le abitudini quotidiane di molte aree dell'isola. Secondo le analisi del servizio Arpas Sardegna, il cielo si presenterà coperto in modo irregolare, con accumuli nuvolosi più intensi soprattutto nelle ore centrali della giornata. L'instabilità non sarà uniforme: si prevedono rovesci sparsi, con maggiore probabilità lungo il versante occidentale e le zone interne, dove le precipitazioni potrebbero manifestarsi in forma intensa ma localizzata.

