Ciclone Harry per Fitto la Commissione UE è pronta a sostenere Calabria Sicilia e Sardegna

La Commissione europea si prepara a intervenire subito dopo il ciclone Harry, che ha colpito Calabria, Sicilia e Sardegna. Bruxelles ha annunciato che metterà in campo tutti gli strumenti disponibili per aiutare le regioni italiane a fronteggiare i danni. Le autorità europee sono pronte a sostenere le zone più colpite, mentre in Italia si cercano soluzioni rapide per riparare i danni e aiutare le persone in difficoltà.

Roma, 2 febbraio 2026 – La Commissione europea è pronta a mobilitare gli strumenti a sua disposizione per sostenere Calabria, Sicilia e Sardegna, colpite dal ciclone Harry. Lo ha confermato il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto, assicurando il "massimo impegno" dell'esecutivo Ue per garantire un sostegno rapido e concreto alle comunità colpite. In un messaggio pubblicato sui social, Fitto ha riferito di aver avviato un confronto con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e con i presidenti delle tre Regioni interessate, per una prima ricognizione dei danni e dell'impatto sul tessuto produttivo e infrastrutturale.

