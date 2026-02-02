Questa mattina, nelle strade di Milano, alcuni cittadini si sono trovati a parlare di sport e di come questa attività aiuti a sentirsi più vivi. La città si sta risvegliando, e con essa anche le persone che, dopo mesi di inattività forzata, cercano di riprendere il ritmo. In molti hanno deciso di uscire di casa, mettere scarpe comode e tornare a muoversi, perché ormai è chiaro: l’attività fisica fa bene al corpo e alla mente. Nessuno si ferma, tutti vogliono riprendere in mano la propria quotidianità.

L’uomo è il corpo, scriveva Giacomo Leopardi nelle sue Operette morali. Lo sport è il corpo, aggiungeva a quasi due secoli di distanza David Foster Wallace. Già, ma quale corpo? Quello scolpito degli atleti professionisti? Quello passivo e spesso sovrappeso degli spettatori? Quello fisicamente allenato dei numerosi praticanti? Non sono domande oziose: a ogni corpo, la sua idea di cultura sportiva. Quella italiana è stata nel Novecento principalmente due cose, che continuano anche oggi. Il primeggiare in un numero vastissimo di discipline, con tanti campioni vincenti, eroi visionari fondatori di culture sportive territoriali, un lavoro artigianale di cura e selezione del talento giovanile operato da società dilettantistiche, poi variamente raccolto e organizzato da club professionistici, federazioni e istituzioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ci stiamo alzando dal divano

I Concorunners sono un gruppo di appassionati di corsa che, partendo dal divano, sono passati a partecipare a maratone e eventi sportivi.

