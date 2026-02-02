Cristian Chivu ha raggiunto le 50 panchine da allenatore, un traguardo importante che coincide con il momento positivo dell’Inter in campionato. La squadra di Chivu guida la classifica e si prepara alla sfida per lo scudetto, insieme a Milan e Napoli. È l’inizio di un nuovo ciclo, mentre il tecnico romeno dimostra di aver acquisito fiducia e stabilità sulla panchina nerazzurra.

Cristian Chivu ha raggiunto quota 50 panchine complessive da allenatore, un traguardo simbolico che arriva mentre l’Inter è in testa alla classifica e guarda con ambizione alla lotta scudetto insieme a Milan e Napoli. Un dato che pesa perché racconta un percorso rapidissimo: dal primo grande risultato, una salvezza con il Parma, alla possibilità concreta di giocarsi il titolo al primo anno intero alla guida di una big. Cinquanta partite per prendersi l’Inter. I numeri, da soli, spiegano il paradosso. Dietro Chivu ci sono tecnici con centinaia di panchine, titoli e carriere già cristallizzate. Lui è ancora all’inizio, eppure è lì dove conta, con una squadra che sente di poter arrivare fino in fondo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Chivu, 50 panchine e un’Inter da scudetto: l’inizio di un ciclo

