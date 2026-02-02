Le forze dell’ordine hanno smantellato una rete clandestina che distribuiva manga illegalmente in tutto il mondo. L’operazione, coordinata da autorità giapponesi e sostenuta da quelle cinesi, ha portato alla chiusura definitiva di Bato, il sito che gestiva la distribuzione illegale. Sono stati sequestrati server e arrestati alcuni responsabili. La polizia ha anche avviato indagini per smascherare altri soggetti coinvolti.

Un’operazione internazionale coordinata dalle autorità giapponesi e con il sostegno delle autorità cinesi ha portato al blocco definitivo di Bato.to, uno dei più grandi network globali dedicati alla distribuzione illegale di manga. Il sito, attivo dal 2014, era diventato un punto di riferimento per milioni di utenti in cerca di fumetti digitalizzati, spesso tradotti in diverse lingue. L’intervento è stato reso possibile grazie a un’indagine approfondita che ha portato all’identificazione del responsabile del network, arrestato a novembre e successivamente rilasciato su cauzione. L’azione ha coinvolto non solo il sito principale, ma anche circa sessanta domini collegati, tutti chiusi in un’unica mossa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiusura di rete clandestina che distribuiva manga in tutto il mondo, colpita da operazione internazionale

Dopo mesi di indagini, le autorità italiane e internazionali hanno smantellato una vasta rete di pirateria audiovisiva legata al cybercrime.

