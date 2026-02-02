Chiude il calciomercato invernale | stop alle trattative

Chiude il calciomercato invernale 2026 in Italia. Alle 20, finisce il giro di scambi e trattative tra squadre. Nessun colpo di scena, solo il consueto rush finale prima della chiusura ufficiale. I dirigenti hanno concluso le operazioni e adesso i club si preparano alla ripresa del campionato con la rosa definitiva.

Chiuderà alle 20.00 di questa sera in Italia la finestra invernale di calciomercato. Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Alisson Santos, che è sbarcato questa mattina a Roma per sostenere le visite mediche. Non sono da escludere altre operazioni, sia in entrata che in uscita, prima del gong finale. Ufficializzata anche la cessione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, di Giuseppe Ambrosino al Modena. Il calciomercato invernale 2026 ha ufficialmente chiuso i battenti in Italia. Lo stop alle trattative alle 20.00 di lunedì 2 febbraio. Lorenzo Sgarbi rientra al Napoli dal prestito al Pescara e si trasferisce nuovamente a titolo temporaneo all'Avellino.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Con l’ingresso del nuovo direttore sportivo Stefano Stefanelli, l’Empoli si prepara alla sessione invernale di calciomercato.

