Chiede informazioni ad un anziano e gli sfila il Rolex | 25enne rintracciata e denunciata

Una donna di 25 anni ha avvicinato un uomo di 72 anni nel comune di Torri del Benaco e, dopo avergli chiesto informazioni, gli ha sferrato un colpo e gli ha sfilato il Rolex dal polso. L’anziano si è reso conto troppo tardi di essere stato truffato, ma la giovane è stata subito rintracciata e denunciata. La scena si è svolta in un attimo, lasciando il pensionato sotto shock.

La giovane avrebbe messo a segno il furto ad aprile a Torri del Benaco e le indagini avrebbero permesso ai carabinieri di raccogliere gli indizi necessari per accusarla È uno dei reati più odiosi e che emotivamente possono lasciare il segno, quello subito da un 72enne di Torri del Benaco nell'aprile 2025, quando è stato approcciato da una giovane donna che gli chiedeva informazioni, realizzando poi che la stretta di mano con la quale questa l’aveva ringraziato serviva in realtà a derubarlo. Infatti è stato solamente alla fine della loro conversazione che la vittima si è accorta che al suo polso mancava il prezioso orologio, di marca Rolex, che indossava: il senso do appagamento per aver aiutato una giovane in difficoltà è così svanito, lasciando il posto all'amarezza di essere stato invece ingannato e derubato.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

