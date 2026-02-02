Chiara Masino di Coce Bakery di Parma ha vinto Biscotti Revolution

Chiara Masino di Parma ha conquistato il primo posto a “Biscotti Revolution”. La giovane pasticcera di Coce Bakery ha saputo distinguersi tra molti concorrenti, portando a casa il titolo in un contest che ha riunito i migliori talenti italiani. La competizione, organizzata da Petra Molino Quaglia e Dolcesalato, si è focalizzata sul biscotto, un grande classico della pasticceria. Masino ha presentato un dolce che ha saputo catturare non solo i giudici, ma anche il pubblico presente.

Ha ottenuto la vittoria del contest di pasticceria con il "Biscotto Pramzan", realizzato con la farina biologica Agricola 0106 HP di Petra Molino Quaglia I partecipanti hanno avuto la possibilità di mettersi alla prova con uno dei prodotti più rappresentativi dell'identità dolciaria italiana, dimostrando quanto possa essere innovativo, sostenibile, territoriale. La finale si è svolta lunedì 19 gennaio a SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence, la manifestazione di Italian Exhibition Group che mette al centro della scena la tecnologia come elemento chiave per lo sviluppo e l'innovazione in tutte le filiere rappresentate: Gelato, Pasticceria, Cioccolato, Caffè, Panificazione e Pizza.

