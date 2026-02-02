Chi sono i maranza e perché questo termine racconta più di una moda

I “maranza” sono i giovani di alcune zone di Palermo che si distinguono per uno stile molto particolare e un modo di vivere che fa discutere. Il termine è diventato un modo per descrivere una parte di società spesso associata a comportamenti e mode specifiche. In molti li identificano con abiti vistosi, atteggiamenti da sfida e una certa ribellione contro le regole tradizionali. La loro presenza si fa notare nelle strade e sui social, e il termine racconta più di una semplice tendenza: mostra come alcune generazioni si confrontano con le aspettative e le influenze del

Ci sono termini che raccontano molto, che vanno al di la delle mode e che descrivono un vero e proprio spaccato della nostra società. Ed è esattamente questo che sta dietro al termine “maranza”, un vocabolo nato a Milano intorno agli anni Ottanta e che è simile come significato a tamarro o coatto, termini più usati nel centro e sud Italia. Ma chi sono i maranza e cosa racconta questo nome? Chi sono i Maranza e cosa significa. Il termine in sé, va ad indicare un gruppo di ragazzi molto giovani, riconoscibili per il loro stile vistoso, per la rumorosità e per il loro atteggiamento strafottente. Il classico atteggiamenti che si potrebbe definire “da strada”. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

