Chi lascia Tipografia Corsi | Il sogno | insegnare il lavoro a un giovane

Un artigiano della stampa lascia il suo laboratorio a Reggio Emilia, portando via con sé anni di esperienza. Racconta di aver deciso di chiudere perché vuole dedicarsi a insegnare il mestiere a un giovane, trasmettere le sue competenze prima che si perdano. Mentre il mondo corre tra notifiche e social, lui sceglie di usare i social per condividere il suo addio e far conoscere la sua storia, fatta di passione e di un sogno che ancora vive.

Mentre la Reggio di oggi corre veloce tra notifiche e algoritmi, c’è chi ha deciso di usare il linguaggio dei social per fermare il tempo e rintracciare storie che sanno di vita. Marco Bonvicini, classe ’92, nel suo progetto ‘ Passe-partout ’ va in cerca dell’autenticità e della convivialità che solo i luoghi con un’anima sanno restituire. Per rispecchiarsi. È stato lui, con la curiosità di chi sa guardare oltre la superficie, a farsi guidare da un dettaglio che ogni bambino reggiano conosce: quel postino di Kartos che sulla vetrina di via Sessi si muove in un moto perpetuo, ma che tra pochissimo andrà in pensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi lascia Tipografia Corsi: "Il sogno: insegnare il lavoro a un giovane" Approfondimenti su Tipografia Corsi Chianti e Valdarno, un patto per il lavoro: corsi gratuiti per chi non studia e non lavora Otto comuni del Chianti e del Valdarno uniscono le forze per creare nuove opportunità di lavoro. Special week al Viganò. Corsi e laboratori: "Insegnare è una vocazione" Al Viganò, si svolge una settimana speciale dedicata alla formazione, con corsi e laboratori intitolati Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. If I Started From $0 in 2026, This Is What I’d Do to Get Rich Ultime notizie su Tipografia Corsi Argomenti discussi: Chi lascia Tipografia Corsi: Il sogno: insegnare il lavoro a un giovane. Parte il 4 febbraio Total Type, un nuovo percorso formativo dedicato alla tipografia che si presenta come un corso “completo” sul mondo delle lettere, strutturato in cinque moduli e con il coinvolgimento di otto docenti. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.