Chi era Nenè il 31enne ucciso e buttato giù dall’ottavo piano di una casa popolare a Pioltello

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Pioltello, nel quartiere Satellite, è stato trovato il corpo di Juan Carlos Ortiz Duarte, conosciuto come

Juan Carlos Ortiz Duarte, "Nenè" per gli amici, è il 31enne che è stato trovato morto nel cortile di una casa popolare nel quartiere Satellite di Pioltello (Milano). Fermati 2 uomini per omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Pioltello Ucciso

Precipita dall’ottavo piano: muore 31enne. A Pioltello l’ombra di un omicidio

Un uomo di 31 anni è morto ieri sera a Pioltello dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un appartamento nel quartiere Satellite.

Il giallo di Pioltello: precipita dall’ottavo piano e muore. In casa i segni di un litigio: è omicidio?

Una donna è morta dopo essere precipitata dall’ottavo piano di un palazzo a Pioltello.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pioltello Ucciso

Argomenti discussi: C’era una volta l’Africa al Teatro della Tosse; RAIPLAY * ARTE E SHOAH - 27/01 : IL FILMATO DEBUTTA SU RAIPLAY DOPO L'ANTEPRIMA AL QUIRINALE, RIFLESSIONE SULL'ARTE COME TESTIMONE DELLA SHOAH (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Sancho, primo squillo Il Fenerbahce scivola Aston Villa agli ottavi.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.