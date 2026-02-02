Chi era Nenè il 31enne ucciso e buttato giù dall’ottavo piano di una casa popolare a Pioltello
Questa mattina a Pioltello, nel quartiere Satellite, è stato trovato il corpo di Juan Carlos Ortiz Duarte, conosciuto come
Juan Carlos Ortiz Duarte, "Nenè" per gli amici, è il 31enne che è stato trovato morto nel cortile di una casa popolare nel quartiere Satellite di Pioltello (Milano). Fermati 2 uomini per omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Pioltello Ucciso
Precipita dall’ottavo piano: muore 31enne. A Pioltello l’ombra di un omicidio
Un uomo di 31 anni è morto ieri sera a Pioltello dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un appartamento nel quartiere Satellite.
Il giallo di Pioltello: precipita dall’ottavo piano e muore. In casa i segni di un litigio: è omicidio?
Una donna è morta dopo essere precipitata dall’ottavo piano di un palazzo a Pioltello.
Ultime notizie su Pioltello Ucciso
