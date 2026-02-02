Chi era Alexis ultima vittima di Crans-Montana | il ragazzo gentile piccola grande stella del basket

Un giovane di 18 anni di Lutry è morto nell’incendio scoppiato a Crans-Montana durante una festa studentesca. Alexis era conosciuto come un ragazzo gentile e appassionato di basket. La sua morte porta il bilancio totale a 41 vittime. La comunità svizzera piange questa perdita improvvisa e drammatica.

Un giovane di 18 anni, originario della cittadina svizzera di Lutry, è stato identificato come l'ultima vittima del terribile incendio scoppiato a Crans-Montana, in Svizzera, durante una festa studentesca che ha causato la morte di 41 persone. Il suo nome, Alexis, è diventato simbolo di una tragedia che ha sconvolto l'intera regione e ha acceso un dibattito sulla sicurezza degli eventi in luoghi montani frequentati da giovani. Il ragazzo, che viveva a Lutry, era stato ospite della festa organizzata in un edificio residenziale in una zona montuosa, dove si erano radunati centinaia di studenti provenienti da diverse parti della Svizzera e del nord Italia.

L'articolo approfondisce la vicenda di Giovanni, la vittima più giovane nella tragedia di Crans-Montana.

A cinque giorni dall’incendio che ha colpito Crans-Montana, si conoscono i dettagli sulla vittima più giovane.

