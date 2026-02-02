Chi è Simone Basile l'influencer accusato di maltrattamenti dall'ex che ha ripreso il 18enne morto su TikTok

La vicenda di Simone Basile, influencer di 18 anni, torna al centro dell’attenzione dopo le accuse di maltrattamenti presentate dall’ex compagna. Il giovane è stato ripreso mentre si mostrava in un video su TikTok, nel quale si vedeva il ragazzo morto al Tiburtino. Dopo le numerose critiche online, il video è stato rimosso. Nel frattempo, Basile si trova a processo per presunti maltrattamenti sulla ex.

Dopo le critiche il video TikTok sul 18enne morto al Tiburtino è stato rimosso. Il tiktoker Simone Basile è a processo per maltrattamenti sulla ex.

