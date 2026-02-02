Chi è Simone Basile l'influencer accusato di maltrattamenti dall'ex che ha ripreso il 18enne morto su TikTok
La vicenda di Simone Basile, influencer di 18 anni, torna al centro dell’attenzione dopo le accuse di maltrattamenti presentate dall’ex compagna. Il giovane è stato ripreso mentre si mostrava in un video su TikTok, nel quale si vedeva il ragazzo morto al Tiburtino. Dopo le numerose critiche online, il video è stato rimosso. Nel frattempo, Basile si trova a processo per presunti maltrattamenti sulla ex.
Dopo le critiche il video TikTok sul 18enne morto al Tiburtino è stato rimosso. Il tiktoker Simone Basile è a processo per maltrattamenti sulla ex.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Simone Basile
Muore a 18 anni investito da un’auto, l’influencer sciacallo su TikTok: “Sono sul posto giusto al momento giusto”
Un giovane di 18 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto in pieno giorno.
18enne morto a Roma, l'influencer Giuseppe Basile si riprende sul luogo della tragedia: "Sono al posto giusto"
L’influencer Giuseppe Basile, conosciuto come
Ultime notizie su Simone Basile
Argomenti discussi: Investimento mortale a Roma, influencer gira un video durante la tragedia: Inquadra lì. Valanga di insulti; Azzurra Ferretti ritrovata in diretta su Radio Globo: la 19enne era scomparsa da tre giorni a Roma.
Prossimo concerto al Blue Brass Jazz Club GIOVANNI PERIN – Connections 4ET Sul palco: Giovanni Perin, vibrafono Danilo Gallo, basso Simone Basile, chitarra Manfredi Crocivera, batteria Blue Brass Jazz Club - Ridotto dello Spasimo - Palermo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.