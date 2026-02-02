Chi è Massolin il giovane neoacquisto dell’Inter considerato il nuovo Rabiot

Yannis Massolin è il nuovo acquisto dell’Inter. Arrivato in questa finestra di mercato invernale, il giovane centrocampista italiano viene già descritto come il possibile nuovo Rabiot. È il secondo acquisto nerazzurro dopo Leon Jakirovic. La società ha puntato su di lui per rinforzare il reparto e puntare a migliorare le prestazioni in campionato. Massolin, 22 anni, ha già suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Ora aspetta di mostrare il suo valore in maglia nerazzurra.

Yannis Massolin è il secondo colpo dell’Inter nella sessione invernale di mercato dopo l’arrivo di Leon Jakirovic. Il centrocampista classe 2002, acquistato dal Modena, resterà in Emilia fino al termine della stagione per completare il suo percorso di crescita prima del salto definitivo in nerazzurro. Chi è Massolin. Dal punto di vista tecnico e fisico, Massolin somiglia ad Adrien Rabiot. Il paragone nasce innanzitutto dalla struttura imponente (1,97 m) e da una postura in campo molto simile, ma anche dal modo di interpretare il ruolo di mezzala moderna. Come il centrocampista francese, Massolin abbina forza atletica a una buona qualità palla al piede, con la capacità di coprire ampie porzioni di campo, inserirsi senza palla e garantire equilibrio nelle due fasi.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Inter Mercato

L’Inter ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Yanis Massolin dal Modena.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Inter Mercato

Argomenti discussi: Sembra Rabiot, è Massolin. E dietro il suo boom c'è anche un pesce rosso; Chi è Yanis Massolin, il marziano in arrivo all'Inter: ruolo, caratteristiche e carriera del talento del Modena; Un po' Rabiot un po' punta di movimento: chi è Yanis Massolin, il nuovo acquisto dell'Inter; Inter, Massolin del Modena si avvicina: manca ancora l'accordo totale tra i club.

Chi è Yanis Massolin, il marziano del Modena scelto dall'InterIl suo Presidente attuale Rivetti, sagace imprenditore che ha donato all'ambiente modenese nuova linfa dopo anni complicati, lo ha definito senza mezzi termini un marziano per la cadetteria. Osservand ... sport.virgilio.it

UFFICIALE - L'Inter acquista Massolin a titolo definitivo: contratto fino al 2030. Il comunicatoA pochi minuti dalla fine della sessione invernale di calciomercato, l'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 del Modena. Il giocatore francese resterà al Mod ... msn.com

Diaby, Massolin e Frattesi: il presidente Beppe Marotta ha fatto il punto sulle tre situazioni di casa Inter Parole che sembrano chiudere la porta sia ad un possibile arrivo del francese sia ad una cessione del centrocampista oggi titolare contro la Cremonese. I - facebook.com facebook

Dalla quinta serie all'Inter, la Juventus sfiorata e il tentativo del Milan: ecco chi è Massolin x.com