Chi è lo scricciolo tra gli uccelli autoctoni italiani più piccoli

Lo scricciolo, uno degli uccelli più piccoli d’Italia, si fa notare per il suo canto forte e acuto. Viene spesso trovato nascosto tra le foglie e i rami, difficile da vedere ma facile da ascoltare. Questo volatile, presente in tutto il paese, sorprende per la sua presenza discreta e il suo suono potente.

Piccolissimo, ma inconfondibile, lo scricciolo è un uccello autoctono diffuso in tutta Italia: vive nascosto tra la vegetazione ed è celebre per il suo canto potentissimo, nonostante le dimensioni minuscole.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

