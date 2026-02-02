Chi è Chappell Roan la cantante che ai Grammy ha indossato un abito ' attaccato' ai capezzoli Le foto

Al Grammy, Chappell Roan ha fatto parlare di sé per il suo look audace. La cantante ha indossato un abito che sembrava attaccato direttamente ai capezzoli, attirando l’attenzione di tutti. Le foto del suo outfit stanno facendo il giro del web, confermando quanto questi eventi siano il palcoscenico ideale per esibizioni di stile e provocazioni.

Angelica Bove: "A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita" I Grammy, come gli Oscar o il Met Gala, sono l'occasione per gli artisti di osare con i look. Ogni anno questi eventi mondani raggruppano i personaggi più influenti del panorama musicale e dello spettacolo, trasformando il red carpet in una vera e propria passerella di stile, tendenze ed eccessi (impossibile dimenticare la nudità di Bianca Censori). Durante la 68esima edizione dei Grammy Awards, a catturare l'attenzione per il suo look audace è stata Chappell Roan. La cantante statunitense, vincitrice lo scorso anno del premio come Miglior artista esordiente, ha sfilato sul red carpet con un abito trasparente color bordeaux firmato Mugler.

Durante i Grammy 2026, Chappell Roan ha fatto discutere tutti con il suo abito.

Questa mattina è stato annunciato ufficialmente che tra i presentatori dei Grammy 2026 ci sono anche Chappell Roan, Teyana Taylor e Karol G.

Chappell Roan esagera col nude look ai Grammy 2026: l’abito è tenuto sù dai piercing ai capezzoliAi Grammy Awards 2026 la cantante Chappell Roan ha portato il nude look a un livello estremo: l'abito trasparente era tenuto sù dagli anelli ai capezzoli ... fanpage.it

Chappell Roan, la principessa del MidwestC’è un momento esatto, nella traiettoria delle nuove icone pop, in cui il talento incontra lo Zeitgeist e tutto accelera. Per Chappell Roan quel momento è arrivato nell’ultimo anno quando, da promessa ... milanofinanza.it

Nella notte, alla Crypto.com Arena di Los Angeles è andata in scena la 68ª edizione dei Grammy Awards. Prima della cerimonia di premiazione, però, non è mancato anche l’atteso red carpet. Per la serata, Chappell Roan ha scelto un custom dress di Mugler - facebook.com facebook

| Chappell Roan consegna il Grammy di Best New Artist a Olivia Dean! x.com