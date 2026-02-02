Chi è Alessandro Pellegrini fratello di Federica

Alessandro Pellegrini, fratello di Federica, si fa strada nel mondo delle vasche e dei banconi più prestigiosi del pianeta. Nonostante le differenze, i due fratelli condividono un percorso che li ha portati a lavorare in ambienti di alto livello, tra competizioni e grandi marchi. Pellegrini, che ha appena fatto parlare di sé, ha costruito una carriera fatta di impegno e passione, distinguendosi nel suo settore.

Cosa hanno in comune le vasche più importanti e alcuni dei banconi più prestigiosi del mondo? Apparentemente nulla ma, in realtà, sono protagonisti dei curriculum di due fratelli tanto simili quanto diversi. Federica Pellegrini non ha bisogno di presentazioni, lei che è riuscita a splendere anche sulla pista di Ballando con le Stelle ed è protagonista del grande amore con Matteo Giunta. Lui è il fratello Alessandro, di professione bartender e attualmente di stanza all'hotel super lusso St. Regis Venice. E forse, finora, se n'è parlato davvero poco (anche per sua scelta). La brillante carriera di Alessandro Pellegrini.

